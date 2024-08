Türkiyənin müdafiə şirkəti "Makine ve Kimya Endüstrisi" A.Ş. (MKE A.Ş.) hibrid ötürücü sistem və milli proqram təminatı ilə təchiz edilmiş 155 millimetrlik "Gürhan" özüyeriyən haubitsasının atış sınaqlarını uğurla başa çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Defence Turk" "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yayıb.

Sözügedən haubitsalar "Anzatsan Mühendislik" A.Ş tərəfindən istehsal olunur.

