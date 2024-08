Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 1-nə keçən gecə Ağdaş şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, “Vaz 2106” markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində ölən 21 yaşlı Elton Müşfiq oğlu Hüseynov vəfat edib, daha 4 nəfər xəsarət alıb.

Bildirilir ki, hadisə vaxtı Valeh Xankişiyev idarə etdiyi “VAZ-2106” markalı avtomobildə dostları ilə birgə gəzintiyə çıxıbmış.

Vəfat edən 21 yaşlı gəncin fotosunu təqdim edirik:

