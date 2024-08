İran Xarici İşlər Nazirliyinin müşaviri Seyid Məhəmməd Mərəndi İsrailə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o "X" hesabında raket fotoları yerləşdirərək İsrailə xəbərdarlıq edib

"Tərk edin (İsraili). Gəlirlər!", - Mərəndi yazıb.

