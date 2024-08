"Demokratların namizədi olmaq mənim üçün şərəfdir. Bu təklifi növbəti həftə rəsmən qəbul edəcəyəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-nin vitse-prezidenti Kamala Harris “X” hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı onlayn olaraq səsvermə keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.