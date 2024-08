Bakıda bu bina 24 milyona satışa çıxarıldı - FOTO

Bakıda 24.7 milyon manata bina satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bina Səbail rayonu, Abbasqulu Abbaszadə küçəsi, 108 ünvanında yerləşir.

Dövlət Xidməti tərəfindən 27 avqust 2024-cü il tarixində hərrac keçiriləcək.

Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak Xidmətləri Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10% həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.

