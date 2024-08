İsrail hərbçiləri Livandan İsrailin şimalındakı Yuxarı və Qərbi Qaliley ərazilərinə çoxsaylı raket və mərmi atışlarını qeydə alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat verib.

Mərmilərdən biri İsrailin şimalındakı Avivim kəndi yaxınlığında düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

