Oğlu Polad Həşimovun arzusunu gerçəkləşdirdi - VİDEO

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general-mayoru Polad Həşimovun oğlu Davud Həşimov dörd ölkədən, yeddi universitetdən qəbul alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Facebook" sosial şəbəkəsində "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, növbəti tədris ilindən etibarən təhsilini universitetlərin reytinq sıralamasında TOP 100-ə daxil olan ABŞ-nin "Purdue" universitetində davam etdirəcək.

Qeyd edilib ki, Davudun kompüter sahəsində kompüter mühəndisliyi üzrə təhsil alması generalımızın arzusu olub.

