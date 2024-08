Azərbaycanda tanınmış riyaziyyatçı alim Əkrəm Aslanov edib.

Metbuat.az xəbər ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, Gəncədə ali məktəb müəllimi və kafedra müdiri çalışmış Əkrəm Əhməd oğlu Aslanov 70 yaşında dünyasını dəyişib.

O, yüzdən çox elmi və metodiki əsərlərin müəllifi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Azərbaycanın tanınmış alimlərindən biri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.