Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu “Qarabağ”ın da potensial rəqibi bilinib.

“Qarabağ” – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) cütü Çempionlar yolunun səpələnməmişlər səbətində yer alacaq.

Çempionlar yolu

Pley-off

“Qarabağ” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Ludoqorets”i keçərsə, Zaqreb “Dinamo”su olacaq.

Qeyd edək ki, pley-off matçları 20-21 və 27-28 avqust tarixlərində keçiriləcək.

