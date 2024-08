Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu İrana gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, səfər zamanı bir sıra rəsmi şəxslər ilə görüşlər nəzərdə tutulub.

Bildirilib ki, S.Şoyqu adı çəkilən ölkənin Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının rəhbəri Əli Əkbər Əhmədian və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi Məhəmməd Baqeri ilə danışıqlar aparacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.