Bakıda özəl məktəblər təhsilhaqlarını artırdı - Qiymətlər

Azərbaycanda bəzi özəl orta məktəblərdə təhsilhaqları artırılıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən bildirir ki, illik ödənişlər 2-4 min manat arasında qaldırılıb.

Bununla da illik ən ucuz təhsilhaqqı 5500 manat, ən bahalı təhsilhaqqı isə 16500 manat olub.

Yeni tədris ilinin başlamasına 1 ay yarım qalsa da, artıq özəl məktəblərdə şagird qəbulu prosesi başlayıb.

Təhsil ekspertlərinin sözlərinə görə, özəl təhsil müəssisələrində tədris dilinə, məktəbin yerləşdiyi əraziyə, nəqliyyat xərclərinə, dərs vəsaitlərinə, qidalanma, məşğələlər, müəllimin yerli və ya xarici olmasına və təhsil pilləsinə görə qiymətlər dəyişir.

Dünya bazarında baş verən qiymət dəyişikliyi də özəl orta məktbələrin xəclərinə müəyyən qədər təsir edir.

Rəsmi rəqəmlərə əsasən Azərbaycanda 34 özəl məktəb fəaliyyət göstərir. Bunlardan 13 özəl təhsil müəssisəsi illik təhsilhaqlarını artırıb.

