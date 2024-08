Banqladeş parlamenti buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərarı Prezident Məhəmməd Şahabuddin imzalayıb.

Məlumata görə, qərar ölkə başçısının siyasi qüvvələr, tələbə hərəkatının nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti və ordu rəhbərliyi ilə görüşlərindən sonra verilib.

