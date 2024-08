Tanınmış aktyor Çarlz Sayfers 85 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı aktyorun meneceri Kris Rou məlumat yayıb. Məlumata görə, Sayfers avqustun 4-də Arizonada xəstəlik səbəbindən həyatını itirib.

Qeyd edək ki, Çarlz Sayfers "Santa Barbara" serialında canlandırdığı obrazla yaddaşlarda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.