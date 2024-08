Bu halda ürək qəfil dayana bilər

Miokard infarktı ürəyin dayanmasına səbəb ola biləcək təhlükəli xəstəlikdir. Buna görə də, xəstəyə tez bir zamanda tibbi yardım göstərmək son dərəcə vacibdir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, miokard infarktı ən çox görülən ürək xəstəliyidir və əsas simptomları isə bunlardır:

- ağrı dalğavari bir vəziyyətdə təkrarlanır;



- ağrı sol çiyinə, sol qola, alt çənəyə yayılır;

- kəskin zəiflik, qorxu hissi var;

- nəbz artır;

- qan təzyiqi kəskin şəkildə dəyişir.

Bu simptomlardan ən azı birinin olması halında təcili yardım çağırmaq lazımdır. Təcili yardımın gəlməzdən əvvəl ürək tutması baş verərsə, ürəyin xarici masajı edilməlidir. Əgər şəxs şüurludursa, bunları etmək olar:

- bədənin yuxarı hissəsini qaldıraraq oturmaq və ya uzanmaq;

- təzyiq yüksəkdirsə və heç bir əks göstəriş yoxdursa, aspirin və nitrogliserin tabletini qəbul edin;

- otağı havalandırmaq üçün pəncərələri açın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.