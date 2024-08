Yaponiyada iki ardıcıl güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Kyuşu və Sikoku adaları üçün sunami xəbərdarlığı elan edilib.

ABŞ Geoloji Xidmətindən bildirilib ki, ilk zəlzələ 6,9 bal gücündə olub, ikinci zəlzələnin maqnitudası isə 7,1 olub.

