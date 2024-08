ABŞ-də prezidentliyə namizədlər Donald Tramp və Kamala Harrisin debatının vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, debat sentyabrın 10-da ABC telekanalında baş tutacaq. Bu barədə telekanal sosial şəbəkədə məlumat yayıb:

"Vitse-prezident Harris və keçmiş prezident Tramp ABC debatlarında iştirak edəcəklərini təsdiqləyiblər"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.