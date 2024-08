Kursk vilayətində Rusiyaya aid hərbi maşın karvanı atəşə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ukraynaya aid "Telegram" kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə, atəş nəticəsində 26 hərbçi ölüb, 100-dən çox yaralı var.

Ukrayna ordusunun hücumda HIMARS raketlərindən istifadə etdiyi ehtimal edilir. Maşın karvanına ümumilikdə 12 raket atıldığı bildirilib.

