ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi Belarusdan olan 19 fiziki və 14 hüquqi şəxsə sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat qurumun saytında yerləşdirilib.

Məhdudiyyətlərə məruz qalanlar arasında pilotsuz uçuş aparatları istehsal edən “Belkanto”, “Беспилотные летательные вертолёты”, eləcə də metal konstruksiyaların və digər sənaye məhsulların emal edildiyi “Leqmaş” kimi sənaye müəssisələri və onlara sahiblik edən şəxslərin adları var.

