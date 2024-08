Tanınmış tarzən Rövşən Zamanov 69 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə yazıb.

Qeyd olunub ki, tarzən uzunsürən xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, R.Zamanov bir müddət Arif Məmmədov adına Göyçay Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

