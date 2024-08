“Zirə” “Sabah”a qalib gəldi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında II turun oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə "Sabah" və "Zirə" komandaları üz-üzə gəliblər. Görüş qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

"Zirə"nin heyətində qolları Rafael Utziq və Salifu Suma vurublar.

Günün ilk oyununda "Turan Tovuz" doğma meydanda "Sumqayıt"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

Turun daha əvvəl baş tutan qarşılaşmalarında "Qarabağ" "Kəpəz"ə 3:0, "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"ya 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. "Səbail" - "Neftçi" görüşü isə bərabərliklə bitib - 1:1.

