Selçuk Bayraktar dünyanın əv varlı insanlarının siyahısında yer alıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Forbes" məlumat yayıb. Bildirilib ki, “Baykar” şirkətinin texniki direktoru 1,2 milyard dollarlıq sərvəti ilə Türkiyənin 24-cü ən varlı insanıdır. O, dünyanın ən varlı insanları arasında 2410-cı yerdədir.

Siyahıda Türkiyədən ümumilikdə 27 nəfər var. Onlardan 23-ü kişi, 4-ü qadındır.

