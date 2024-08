​Bərdədə 4 yaşlı uşağa iynə vurdular, qızdırmadan öldü

Bərdə rayonunda 4 yaşlı uşaq qızdırmaya görə vurulan iynədən ölüb.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Füzuli küçəsində baş verib. 2020-ci il təvəllüdlü Bayramov Əli İsmayıl oğluna ev şəraitində qızdırması olduğu üçün iynə vurulub. İynədən sonra halı pisləşən uşaq Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Acil şöbəsinə çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Azyaşlı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasından Metbuat.az-a məlumatı təstiqləyiblər. Bildiriblər ki, 2020-ci il təvəllüdlü Bayramov Əli İsmayıl oğlu xəstəxanaya gətirilərkən hərarəti 36 dərəcədən artıq olub. Həkimlər azyaşlının stasionar şəraitdə müalicəsini təklif etsə də, valideynləri həkimlərlə razılaşmayıb və uşağı xəstəxanadan çıxarıb evə aparıb. Evdə azyaşlının vəziyyəti qəfil pisləşib. Xəstəxanaya gətirilsə də, artıq gec olub. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Fakt bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.