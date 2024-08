Kişilərin xərçəngdən ölümü bu tarixdə iki dəfə artacaq

2050-ci ilə qədər kişilər arasında xərçəngə tutulma və ölüm iki dəfə artacaq.

Metbuat.az bildirir ki, Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmaları Agentliyinin və Amerika Xərçəng Cəmiyyətinin alimləri 2022-ci ildə 185 ölkədə 30 növ şiş üzrə vəziyyəti təhlil etdikdən sonra bu qənaətə gəliblər. Kişilərdə vəziyyət daha pisdir - 25 ildən sonra onlar indikindən iki dəfə çox xərçəngə tutulacaqlar və bu müddət ərzində xərçəng xəstələrinin ölüm nisbəti demək olar ki, iki dəfə artacaq.

Mütəxəssislər bu tendensiyanın səbəbini kişi əhalinin qocalması, kişilərin pis vərdişlərə meyilli olması və profilaktik müayinələrdən keçmək istəməməsi ilə əlaqələndirirlər.

2050-ci ildə yeni diaqnoz qoyulan xərçəng hadisələrinin sayı 35 milyondan çox olacaq ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 77% çoxdur. Eyni zamanda, dünya əhalisi də artacaq - kişilər arasında xərçəngə yoluxma hallarının 84% artacağı gözlənilir (2050-ci ildə 10,3 milyondan 19 milyona qədər). Üstəlik, bu dövrdə onların arasında ölüm nisbəti təxminən iki dəfə - 5,5 milyondan 10,5 milyona qədər artacaq.

