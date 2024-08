Cəlilabadın Moranlı kəndində ailə faciəsi baş verib.

Metbuat.az ata və qızı 15 metrlik su quyusuna düşərək boğulublar. Belə ki, 43 yaşlı Həsənağa Məmmədov qızı, 20 yaşlı Nəsibə Məmmədovanı xilas etmək istəyərkən özü də quyuya düşüb.

"Həsənağanın qohumu bizim yanımızda idi. Zəng gəldi, çıxıb getdi. Ondan sonra bizə xəbər gəldi ki, Nəsibə quyuya düşüb", - deyə mərhumun qohumu bildirib.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

