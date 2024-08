Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Prezident İqamətgahında keçirilib. Görüş mətbuata qapalı keçirilib.

Qeyd edək ki, M.Abbas Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Baş Assambleyasında çıxış etmək üçün Ankaraya səfər edib.

