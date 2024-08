İran Rusiya ilə yeni saziş imzalayacaq

Yaxın vaxtlarda İran və Rusiya arasında hərtərəfli strateji əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali deyib.

O bildirib ki, hər iki ölkənin xarici işlər nazirliklərinin hüquq şöbələri bu layihə üzərində işləyir:

"Layihə nəzərdən keçirilməsi üçün prezident administrasiyasına təqdim edilib. Bu sənəd prezidentlər tərəfindən imzalanacaq. Düşünürəm ki, hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra iki ölkə arasında müqavilə yaxın vaxtlarda imzalanacaq".

