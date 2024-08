İspaniyanın “Real” (Madrid) kollektivinin hücumçusu Xuanmi Latasa komandadan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı forvard İspaniyanın digər klubu “Valyadolid”ə transfer olunub. O, “ağ-bənövşəyilər”lə 5 illik müqavilə bağlayıb. "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 2,5 milyon avro qiymətləndirir.

Qeyd edək ki, əvvəlki iki mövsümü “Xetafe”də icarə əsasında keçirən Latasa meydana çıxdığı 57 oyunda 7 qol vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.