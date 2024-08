Marketdən farş alanların nəzərinə - Ekspertdən XƏBƏRDARLIQ

"Ət alarkən istehlakçılar ətin rənginə diqqət etməlidirlər. Ətin rəngi göyümtül olmamalıdır. İkinci ət şirə salmamalıdır, qoxusunu dəyişməməlidir. Mikrobioloji çirklənməyə məruz qalmammalıdır".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında qida məsələləri üzrə ekspert Ağa Salamov deyib. O bildirib ki, farş almaq istəyən alıcılar əti alıb, gözlərinin qabağında çəkdirməlidirlər:



"İndi bəzi işbazlar ət çəkərkən ora ətin müəyyən qismlərini də vururlar, hansı ki, normalda onu satmaq mümkün deyil. Onlar da ətin ən keyfiyyətsiz hissəsi sayılır. Hətta farşa toyuq əti, dəri də qatırlar. Ona görə də farş ətlərin qiymətləri normal ətə nisbətən ucuz olur".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

