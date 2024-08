"Zirə"nin bir oyunu təxirə salındı

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının III turunda keçirilməsi planlaşdırılan "Zirə" - "Araz-Naxçıvan" oyunu təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytı məlumat yayıb.

"Qartallar" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində Kiprin "Omoniya" kollektivi ilə matça yaxşı hazırlaşmaq məqsədi ilə PFL-ə müraciət edib. Naxçıvan klubu isə buna razı olub.

Bundan əlavə, IV turunda “Şamaxı” – “Zirə” matçı ilə XII turun “Zirə” – “Şamaxı” oyununun yerləri dəyişdirilib.

