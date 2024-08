Norveçli evini satdı, Lənkəranda biznes qurdu - VİDEO

Azərbaycanda macəra axtaran norveçli Knut-Erlend Rosvold evini sataraq Lənkəranda biznes qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 10 il ailəsi ilə birgə Lənkəranda yaşayan Knut alternativ enerji mənbələrinin inkişafı üzrə ixtisaslaşan "Provitaz " şirkətini təsis edərək elektrik enerjisi olmayan kəndlərimizdə işlər görüb. Bir müddət sonra onun günəş kollektorları bütün dünyaya yayılıb.

Hazırda Özbəkistanda yaşayan ailə Azərbaycan dilində sərbəst danışır. Onların danışığındakı cənub ləhcəsi maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az "AStar" yutub kanalına istinadən videonu təqdim edir:

