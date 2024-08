200 milyon il əvvələ aid dinozavr ayaq izləri tapıldı

Uelsin cənub sahilində 10 yaşlı qız təsadüfən dinozavrlara aid olduğu düşünülən 5 ayaq izi tapıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər izlərin 200 milyon il bundan əvvəl yaşamış dinozavra aid olduğunu ehtimal edirlər. Paleontoloqlar hesab edirlər ki, aralarındakı məsafə 75 sm olan izlər Trias dövrünə aid böyük bir ot yeyən heyvan tərəfindən qalıb. Eyni zamanda, Uels Milli Muzeyinin paleontologiya kuratoru Sindi Hauells “bunların əsl dinozavr izləri olduğuna tam əmin olduğunu” qeyd edib:

"Beş ayaq izi var və aralarında yarım metrdən çox məsafə var. Bu ayaq izləri o qədər böyükdür ki, bu, Zavropodomorf adlanan dinozavr növü olmalıdır".



Böyük Britaniyanın bu hissəsində 40 ildir işləyən dinozavr mütəxəssisi Cindy Howells deyir ki, addımların ardıcıl olması onun dinozavra aid olma ehtimalını artırır:



"Əgər bunlar təsadüfi dəliklər olsaydı, ehtiyatlı olardıq, amma sol ayağı, sağ ayağı, sonra sol və digər sağı görürük, onlar arasında daimi məsafə var. Bu, olduqca əhəmiyyətli tapıntıdır".

