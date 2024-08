"Whatsapp"da hamıya faydalı olacaq yenilik - FOTO

Dünyanın ən məşhur ani mesajlaşma proqramı olan "Whatsapp" istifadəçilər üçün çox faydalı olacaq yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, "Android"in beta versiyasında ortaya çıxan yeni detala görə, şirkət naməlum hesablardan gələn mesajları bloklamaq funksiyasını inkişaf etdirir. Yeni funksiya ilə "Whatsapp" müəyyən həcmdən artıq olan və naməlum hesablardan gələn mesajları avtomatik bloklayacaq. Bu yolla, spam və arzuolunmaz mesajlar istifadəçiləri narahat edə bilməyəcək.

Naməlum mesajları bloklamaq imkanı tətbiqin emal etməli olduğu məlumatların miqdarını da əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Bu mənada yeni funksiya istifadəçilər üçün təhlükəsizlik baxımından olduqca faydalı olacaq.

Hazırda beta mərhələsində olan yeni "Whatsapp" funksiyasının yaxın həftələrdə bütün istifadəçilərə təqdim ediləcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.