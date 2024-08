İranda içərisində 53 pakistanlı zəvvarın olduğu avtobus aşıb.

Metbuat.az bildirir ki, İranın Yəzd vilayətindəki sərhəd-keçid məntəqəsi yaxınlığında baş verən hadisə nəticəsində 35 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb.

İlkin versiyaya əsasən, qəzaya nəqliyyat vasitəsinin əyləc sistemində yaranmış problem səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.