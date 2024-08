1903-cü ildə göndərilən açıqca 121 il sonra ünvana çatıb

Uelsdə 1903-cü ildə göndərilən Yeni il bayramı ilə bağlı açıqca 121 il sonra ünvana çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 121 il gec gələn açıqcanı görən şirkət əməkdaşları heyrətə gəliblər. BBC-nin xəbərlərinə görə, Suonsidəki Cradock Streetdə şirkətə açıqca gəlib. Açıqcanı sahibinin yaxınlarına çatdırmaq istəyən işçilər onu sosial şəbəkədə paylaşmağı düşündüklərini və yaxınlarına çatdırmaq istədiklərini bildiriblər. Açıqcanın müəllifi Evart adlı şəxsdir. Evart “L”ə müraciət edərək, bir neçə naməlum əşyanı götürə bilmədiyinə görə çox təəssüfləndiyini deyir. Evart açıqcada qeyd edib: "Qatarda gediş haqqı istisna olmaqla, təxminən 10 şillinq cib pulum var, buna görə də yaxşıyam". O, Lidiyaya "Gilbert və Con ilə görüşməyi unutma" deyə yazaraq qeydini bitirib.

Poçt şirkəti rəsmiləri açıqcanın 121 il əvvəl itmədiyini və yenidən sistemə daxil olduğu üçün indi gələ biləcəyini bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.