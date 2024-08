İsrail təyyarələri İran ordusunun mövqelərinə hücum etdi

İsrail ordusu Suriyanın Həma şəhərində İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna məxsus sursat anbarına və Suriya ordusunun çoxsaylı hərbi məntəqələrinə hava hücumu təşkil edib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Suriya administrasiyasına yaxın sosial media hesablarının iddiasına görə, İsrail döyüş təyyarələri Suriyadakı İran İnqilab Keşikçiləri qüvvələrinə aid bölgələrə və Suriya ordusunun hərbi bazalarına hücum edib. İddia edilir ki, döyüş təyyarələri İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Elmi Araşdırma Mərkəzi və Həmanın cənubunda yerləşən Xəttab hərbi sursat anbarına və qərbdəki 47-ci briqada bazasına hücum edib.

Sözügedən iddia ilə bağlı İsrail və Suriya tərəfi rəsmi açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.