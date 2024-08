Dünyanın ən yaşlı insanı o oldu - FOTO

"Ginnesin Rekordlar Kitabı"na görə, 117 yaşlı Mariya Branyasın ölümündən sonra ən yaşlı insan titulunun yeni sahibi yapon əsilli 116 yaşlı Tomiko İtuka olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, Tomiko İtukanın 23 may 1908-ci ildə anadan olması ABŞ-da (ABŞ) Gerontologiya Tədqiqat Qrupu tərəfindən təsdiqlənərək, İtukanı 110 və daha yuxarı yaşda olan insanlar siyahısında birinci yerə qoyur.

Dörd uşaq anası olan Tomiko hazırda Yaponiyanın Aşiya şəhərindəki qocalar evində yaşayır. Baxıcılarına tez-tez təşəkkür edən İtuka, dünyanın ən yaşlı insanı olduğu xəbərini aldıqda təşəkkürlə cavab verib.



Osakada doğulan Tomiko İtuka 20 yaşında ailə qurub, ikisi qız, ikisi oğlan olmaqla cəmi dörd övladı olub. O, həmçinin İkinci Dünya Müharibəsi illərində ərinin toxuculuq fabrikində ofis işlərinə yiyələnib.

Orta məktəb voleybolçusu olan İtuka 1979-cu ildə ərinin ölümündən sonra da son dərəcə aktiv həyat tərzi keçirib. 10 il Yaponiyanın Nara bölgəsində tək yaşayarkən o, Konqo dağ silsiləsindəki Nico dağına dırmaşmaq da daxil olmaqla bir çox alpinizm fəaliyyətləri ilə maraqlanıb.

