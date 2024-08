Qvardiola "Mançester Siti"dən gedir? - Bu komandanı çalışdıra bilər

"Mançester Siti" ilə böyük uğurlar qazanan Pep Qvaridola barədə diqqətçəkən iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qvaridolanın "Mançester Siti"dən ayrıla biləcəyi deyilir. “Todofichajes”in xəbərinə görə, “Mançester Siti” milli komandanı çalışdırmaq arzusunu heç vaxt gizlətməyən təcrübəli çalışdırıcıdan yekun qərarını verməsini istəyib. İddialara görə, Pep Qvardiolanın xidmətində Braziliya və İngiltərə milli komandaları maraqlıdır.

Həmçinin vurğulanıb ki, növbəti dünya çempionatına təxminən 2 il qaldığından, Qvaridolanın ən nüfuzlu mükafatı qazanmaq üçün heyət qurmaq üçün vaxtı var.

