Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıya səfəri zamanı "Telegram"ın həmtəsisçisi Pavel Durovla görüşməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

"Putin Bakıda olanda Durovla görüşü olubmu?", - sualına o, "xeyr" deyə cavab verib.

