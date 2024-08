Tacikistanın şərqində yerləşən Dağlıq Bədəxşan Muxtar Vilayətində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, baş verən yeraltı təkanlar 5 bal gücündə qeydə alınıb. Zəlzələ paytaxt Düşənbədə hiss olunmayıb.

İtki və dağıntı barədə məlumat verilməyib.

