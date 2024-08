Putin və Modi Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - Kreml

Kreml prezident Vladimir Putinlə Hindistanın baş naziri Narendra Modi arasında bugünkü telefon danışığının təfərrüatlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə ediblər və müxtəlif səviyyələrdə ikitərəfli təmasların davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

Kremlin məlumatına görə, cənab Modi Kiyevə son səfərindən danışıb və Ukrayna ətrafında vəziyyətin siyasi və diplomatik yolla nizamlanmasında maraqlı olduğunu bildirib.

Bundan əlavə, tərəflər ticarət-iqtisadi sahədə sazişlərin həyata keçirilməsini və BRİKS çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti müzakirə ediblər. Narendra Modi oktyabrda Kazanda keçiriləcək birləşmə sammitində iştirak etməyə hazır olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, Hindistanın baş naziri avqustun 8-də Moskvada Vladimir Putinlə görüşüb. Avqustun 23-də cənab Modi Kiyevə səfər edib və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə danışıqlar aparıb.

Görüşdən sonra o, Hindistanın hərbi münaqişənin həllinə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib.

