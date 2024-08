"Neftçi" qambiyalı hücumçunun keçidini açıqladı

"Neftçi” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubdan verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi qambiyalı hücumçu Dembo Darbo ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.

O, Bakı klubunda 22 nömrəli forma altında çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl müqavilə ilə BƏƏ-nin “Əl-Nəsr” klubuna məxsus olan Darbo icarə əsasında Qazaxıstanın “Astana” və “Ordabaşı” klublarında çıxış edib. Sonuncu mövsümdə Qazaxıstan çempionatında 8 oyunda meydana çıxıb, 3 qol və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Baş məşqçi Roman Qriqorçukun rəhbərliyi altında Soliqorsk “Şaxtyor”unda oynamış mərkəz hücumçusu 2021-ci ildə Belarus çempionatının və Superkubokunun qalibi olub. O, Qambiya milli komandasında 5 oyun keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.