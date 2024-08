“Şanşan” qasırğası səbəbindən Yaponiyanın çox hissəsini su altında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkədə daşqın və sürüşmə ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Nəqliyyat kommunikasiyaları dayandırılıb, iri zavodlarda da istehsal dayanıb.

Baş verən təbii fəlakət nəticəsində 4 nəfər ölüb, 78 nəfərin yaralanıb. Küləyin sürətinin 50 m/s-ə çatdığı bildirilir.

Qasırğanın bu həftə sonu Yaponiyanın paytaxtı Tokioda baş verəcəyi gözlənilir.



