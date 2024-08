2023-cü ildə Azərbaycanda 50 siyasi partiya məcburi audit subyekti olub.

Metbuat.az Auditorlar Palatasına istinadən xəbər verir ki, bu, 2022-ci illə müqayisədə 9,1 % azdır.

Bununla belə, ötən il auditdən keçmiş siyasi partiyaların sayı isə 5,3 % artaraq 20-yə, onların xüsusi çəkisi isə 34,5 %-dən 40 %-ə yüksəlib. Başqa sözlə, il ərzində siyasi partiyaların 60 %-i auditdən keçməyib.

