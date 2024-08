BDU-nun professoru vəfat etdi

BDU-nun professoru İfrat Əliyeva vəfat edib.

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Filologiya fakültəsinin “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə” elmi-tədqiqat laboratoriyasının (ETL) böyük elmi işçisi, professor İfrat Əliyeva vəfat edib.



İfrat Əliyeva 1938-ci ildə Bakıda anadan olub. 1956-cı ildə Hüseyn Cavid adına orta məktəbi bitirərək, BDU-nun Filologiya fakültəsinə qəbul olub. 1962-ci ildə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əyani aspirantı olub. 1971-ci ildə “Bəxtiyar Vahabzadənin lirikası” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri namizədi, 1988-ci ildə “Məmməd Rahimin yaradıcılıq yolu” mövzusunda dissertasiya ilə filologiya elmləri doktoru, 1989-cu ildə isə professor elmi adı alıb. 2009-cu ildə “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülüb.



İfrat Əliyeva 1962-1968-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında laborant, 1968-1971-ci illərdə baş laborant, 1971-1973-cü illərdə müəllim, 1973-1979-cü illərdə baş müəllim, 1979-1980-ci illərdə Filologiya fakültəsində dekan müavini işləyib. O, 1980-1988-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent, 1988-1992-ci illərdə professor, 1992-1994-cü illərdə Filologiya fakültəsində dekan müavini, 1994-1999-cu illdə BDU-da qiyabi və orta ixtisas təhsil üzrə prorektor, 1999-2021-cu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında professor, 2021-ci ildən isə “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə” ETL-in böyük elmi işçisi kimi fəaliyyət göstərib.



Professor İfrat Əliyevanın tədqiqat sahəsi müasir Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbi tənqid olub.



İfrat Əliyeva 6 kitab, 60-dan çox məqalə və metodik göstərişin müəllifi idi.



BDU rəhbərliyi və kollektivi professor İfrat Əliyevanın vəfatından kədərlənir, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.



Allah rəhmət eləsin!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.