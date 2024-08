İldırım vurması səbəbindən fəaliyyətini müvəqqəti dayandıran Ermənistan Atom Elektrik Stansiyası yenidən enerji sisteminə qoşulub.

Metbuat.az rErmənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnfrastruktur Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yaxın zamanda stansiya tam gücü ilə fəaliyyətini bərpa edəcək.

