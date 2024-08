Azərbaycan Premyer Liqasının V turunda daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Neftçi” səfərdə “Şamaxı”nın qonağı olub.

Şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşmada qol vurulmayıb. Bununla da “Neftçi”nin qələbəsiz oyunlar seriyası 5-ə çatıb.

Azərbaycan Premyer Liqası

V tur

31 avqust

17:00. “Şamaxı” – “Neftçi” - 0:0

Qeyd edək ki, V turda bu gün daha bir qarşılaşma baş tutacaq. “Sabah” klubu Tovuzda “Kəpəz”in qonağı olacaq.

