Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda ötən gün keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, ilkin nəticələrə görə, dairələr üzrə ən yüksək səs toplayan namizəd 112 saylı Zaqatala seçki dairəsindən Asəgərov Asif Yunis oğlu olub.

Belə ki, o seçicilərin 79,7 faiz səsini toplaya bilib.

Qeyd edək ki, Asif Əsgərov 2015-ci ildən Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısıdır.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

