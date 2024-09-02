MSK son nəticələri açıqladı

Azərbaycandakı seçki məntəqələrinin hamısı protokollarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK-nın rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
Respublika üzrə 6478 məntəqənin dairələr üzrə lider namizədlərinin siyahısını təqdim edirik:
|Seçki dairəsinin adı
|Soyadı, adı, atasının adı
|Topladığı səs
|Hesabat vermiş məntəqələr
|1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS
|67.8 %
|53 / 53
|2 SAYLI ŞƏRUR-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI
|66.3 %
|58 / 58
|3 SAYLI BABƏK-ŞAHBUZ-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN
|55.8 %
|65 / 65
|4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|İBRAHİMOV ELDAR RZA
|68.4 %
|44 / 44
|5 SAYLI BABƏK-NAXÇIVAN-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ
|57.1 %
|46 / 46
|6 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|RƏHİMZADƏ VÜQAR GƏNCƏLİ
|67.1 %
|65 / 65
|7 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
|ARPADARAİ NİGAR CAVİD
|57.3 %
|42 / 42
|8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV AZAY ƏJDƏR
|55.9 %
|38 / 38
|9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN
|73.5 %
|38 / 38
|10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSAYEV ELŞAD NƏBİ
|57.0 %
|43 / 43
|11 SAYLI BİNƏQƏDİ-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|XASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD
|68.4 %
|45 / 45
|12 SAYLI XƏZƏR BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR
|50.9 %
|37 / 37
|13 SAYLI XƏZƏR İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|PAŞAYEVA GÜLŞƏN MƏMMƏDƏLİ
|48.5 %
|41 / 41
|14 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏFƏNDİYEVA GÜNAY ELÇİN
|49.5 %
|42 / 42
|15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV ÜLVİ ZAHİD
|55.5 %
|38 / 38
|16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL
|49.1 %
|39 / 39
|17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QƏHRƏMANOV GÖYDƏNİZ İBRAHİM
|71.9 %
|40 / 40
|18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN
|49.9 %
|43 / 43
|19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA
|72.0 %
|37 / 37
|20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|VƏLİYEV SAMİR ƏHMƏD
|62.0 %
|36 / 36
|21 SAYLI NƏSİMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM
|61.5 %
|37 / 37
|22 SAYLI NƏSİMİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ
|MOLLAZADƏ ASİM NAZİM
|58.0 %
|38 / 38
|23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ
|SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS
|52.0 %
|38 / 38
|24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NURULLAYEVA KÖNÜL ORUC
|47.9 %
|36 / 36
|25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏHMƏDOV ƏLİ CAVAD
|73.2 %
|34 / 34
|26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR
|49.5 %
|37 / 37
|27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİ-ZADƏ ARZUXAN BAXŞƏLİ
|43.5 %
|38 / 38
|28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV ELDAR ALLAHYAR
|48.0 %
|37 / 37
|29 SAYLI SABUNÇU DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ALLAHVERƏNOV AZƏR KƏRİM
|45.2 %
|41 / 41
|30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB
|61.7 %
|37 / 37
|31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV QAYA MƏMMƏD
|51.2 %
|38 / 38
|32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL
|67.9 %
|40 / 40
|33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM
|58.0 %
|40 / 40
|34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ
|68.2 %
|41 / 41
|35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|VƏLİYEVA PƏRVANƏ BULUT
|72.8 %
|46 / 46
|36 SAYLI XƏTAİ-SURAXANI SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR
|53.1 %
|36 / 36
|37 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR
|78.1 %
|50 / 50
|38 SAYLI GƏNCƏ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF
|67.1 %
|39 / 39
|39 SAYLI GƏNCƏ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN
|69.3 %
|37 / 37
|40 SAYLI GƏNCƏ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QULİYEV MUSA İSA
|66.4 %
|42 / 42
|41 SAYLI GƏNCƏ-SAMUX-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİ
|CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR
|63.5 %
|48 / 48
|42 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN
|76.8 %
|41 / 41
|43 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL
|68.9 %
|36 / 36
|44 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|VƏLİYEVA MEHRİBAN HİDAYƏT
|36.5 %
|37 / 37
|45 SAYLI SUMQAYIT DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|SALMANOVA SƏBİNƏ QƏDİR
|59.5 %
|38 / 38
|46 SAYLI SUMQAYIT BEŞİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|AKİMOVA ELNARƏ SEYDULLA
|62.8 %
|40 / 40
|47 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ŞÜKÜROV ZAUR RAMİZ
|44.5 %
|46 / 46
|48 SAYLI ABŞERON BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOVA NİGAR FİKRƏT
|61.6 %
|38 / 38
|49 SAYLI ABŞERON İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NƏBİYEV RİZVAN NOVRUZ
|46.7 %
|36 / 36
|50 SAYLI ABŞERON ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NAMAZOV RAMİD ZAKİR
|59.0 %
|42 / 42
|51 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏSƏDOV HEYDƏR XANIŞ
|67.3 %
|43 / 43
|52 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM
|68.6 %
|56 / 56
|53 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD
|70.7 %
|55 / 55
|54 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ
|55.8 %
|40 / 40
|55 SAYLI SİYƏZƏN-QUBA-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDLİ MÜŞFİQ FAZİL
|59.8 %
|73 / 73
|56 SAYLI ŞABRAN-XAÇMAZ SEÇKİ DAİRƏSİ
|SÜLEYMANLI MAHİR TAHİR
|59.6 %
|64 / 64
|57 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL
|64.2 %
|48 / 48
|58 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI
|49.0 %
|50 / 50
|59 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏHƏRRƏMZADƏ ƏLİBALA SƏTTAR
|57.4 %
|69 / 69
|60 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|RAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ
|52.3 %
|61 / 61
|61 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|BADAMOV AZƏR CAMAL
|54.2 %
|67 / 67
|62 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|AĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD
|54.7 %
|53 / 53
|63 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOV RAFAEL BABA
|52.8 %
|52 / 52
|64 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|QURBANOV SADİQ HAQVERDİ
|65.4 %
|51 / 51
|65 SAYLI SALYAN-BİLƏSUVAR-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
|AĞAMALI GÜNAY FƏZAİL
|50.4 %
|49 / 49
|66 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF
|64.0 %
|50 / 50
|67 SAYLI SABİRABAD SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ
|68.5 %
|49 / 49
|68 SAYLI SABİRABAD-ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|CƏFƏROV KAMAL XAQANİ
|59.4 %
|59 / 59
|69 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN
|53.8 %
|46 / 46
|70 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
|RÜSTƏMXANLI TƏNZİLƏ YOLÇU
|46.2 %
|49 / 49
|71 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ
|69.3 %
|54 / 54
|72 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|NƏSİROV ELMAN XUDAM
|58.0 %
|45 / 45
|73 SAYLI MASALLI-CƏLİLABAD SEÇKİ DAİRƏSİ
|İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ
|50.6 %
|49 / 49
|74 SAYLI MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ
|64.9 %
|58 / 58
|75 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|QASIMLI MUSA CƏFƏR
|51.8 %
|89 / 89
|76 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT
|60.3 %
|44 / 44
|77 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSMAYILZADƏ FARİZ AKİF
|60.1 %
|41 / 41
|78 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL
|59.7 %
|53 / 53
|79 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
|MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU
|69.8 %
|50 / 50
|80 SAYLI LERİK-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
|QAFAROV VASİF VAQİF
|56.4 %
|127 / 127
|81 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|NURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ
|48.4 %
|52 / 52
|82 SAYLI İMİŞLİ-SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|SALAHLI SƏYYAD ADİL
|53.3 %
|50 / 50
|83 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR
|67.5 %
|61 / 61
|84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|BAYRAMOV VÜQAR İBAD
|55.9 %
|78 / 78
|85 SAYLI FÜZULİ-AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD
|53.7 %
|62 / 62
|86 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|RZAYEV TAHİR MUSA
|67.6 %
|56 / 56
|87 SAYLI QOBUSTAN-ŞAMAXI-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|SEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL
|60.8 %
|69 / 69
|88 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ
|CƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD
|48.0 %
|60 / 60
|89 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD
|55.4 %
|61 / 61
|90 SAYLI AĞSU SEÇKİ DAİRƏSİ
|MİRZƏBƏYLİ ELÇİN ƏBDÜLRƏHİM
|51.5 %
|62 / 62
|91 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ
|HACIYEV SABİR KAMAL
|51.8 %
|50 / 50
|92 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD
|45.9 %
|48 / 48
|93 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ
|ALIYEV SAHİB EYVAZ
|48.9 %
|51 / 51
|94 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏN RAMİL SAHİB
|61.0 %
|49 / 49
|95 SAYLI ZƏRDAB-KÜRDƏMİR-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEVA JALƏ FAZİL
|48.0 %
|67 / 67
|96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ
|BƏDƏLOV BƏDƏL ŞAMİL
|64.9 %
|67 / 67
|97 SAYLI TƏRTƏR-AĞDƏRƏ-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV ANAR İLYAZ
|70.6 %
|62 / 62
|98 SAYLI BƏRDƏ-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|FƏTİYEV XANLAR NURU
|67.3 %
|61 / 61
|99 SAYLI BƏRDƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
|YILDIRIM FATMA VİDADİ
|69.0 %
|60 / 60
|100 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN-KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD
|64.0 %
|101 / 101
|101 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ
|QURBANLI MÜBARİZ QƏHRƏMAN
|60.0 %
|56 / 56
|102 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ
|69.4 %
|52 / 52
|103 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|HƏSƏNOV NURLAN URFAN
|61.5 %
|50 / 50
|104 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ
|HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD
|55.7 %
|53 / 53
|105 SAYLI TOVUZ-GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ
|NAĞIYEV ARZU NƏSİB
|52.9 %
|55 / 55
|106 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ
|SƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA
|66.5 %
|41 / 41
|107 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR
|54.7 %
|56 / 56
|108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏMİRASLANOV AZƏR KAMAL
|55.1 %
|48 / 48
|109 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ
|SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL
|65.7 %
|42 / 42
|110 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD
|59.4 %
|44 / 44
|111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
|KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD
|59.3 %
|50 / 50
|112 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏSGƏROV ASİF YUNİS
|79.7 %
|43 / 43
|113 SAYLI QAX-ŞƏKİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD
|53.6 %
|73 / 73
|114 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON
|57.6 %
|45 / 45
|115 SAYLI ŞƏKİ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB
|56.5 %
|61 / 61
|116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
|MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ
|52.5 %
|59 / 59
|117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ-ŞƏKİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|QURBANOV EYVAZ DAŞDƏMİR
|59.9 %
|64 / 64
|118 SAYLI AĞDAM-XOCALI SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL
|64.8 %
|75 / 75
|119 SAYLI AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ
|ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ
|53.2 %
|69 / 69
|120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|MƏMMƏDOV CEYHUN VALEH
|70.0 %
|84 / 84
|121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ
|MURADOV RÖVŞƏN ŞAHBAZ
|61.8 %
|114 / 114
|122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ
|GƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH
|59.9 %
|16 / 16
|123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
|QASIMLI MİRCƏLİL XƏQANİ
|50.7 %
|69 / 69
|124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
|BÜLBÜLOĞLU POLAD XXX
|58.0 %
|97 / 97
|125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ
|İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ
|59.4 %
|67 / 67