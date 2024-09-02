MSK son nəticələri açıqladı

MSK son nəticələri açıqladı
13:30 2 Sentyabr 2024
200 Gündəm
Metbuat.az
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Azərbaycandakı seçki məntəqələrinin hamısı protokollarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK-nın rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

Respublika üzrə 6478 məntəqənin dairələr üzrə lider namizədlərinin siyahısını təqdim edirik:

Seçki dairəsinin adıSoyadı, adı, atasının adıTopladığı səsHesabat vermiş məntəqələr
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS67.8 %53 / 53
2 SAYLI ŞƏRUR-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİNOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI66.3 %58 / 58
3 SAYLI BABƏK-ŞAHBUZ-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİMÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN55.8 %65 / 65
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMOV ELDAR RZA68.4 %44 / 44
5 SAYLI BABƏK-NAXÇIVAN-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİHƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ57.1 %46 / 46
6 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİRƏHİMZADƏ VÜQAR GƏNCƏLİ67.1 %65 / 65
7 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİARPADARAİ NİGAR CAVİD57.3 %42 / 42
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV AZAY ƏJDƏR55.9 %38 / 38
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN73.5 %38 / 38
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİMUSAYEV ELŞAD NƏBİ57.0 %43 / 43
11 SAYLI BİNƏQƏDİ-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİXASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD68.4 %45 / 45
12 SAYLI XƏZƏR BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR50.9 %37 / 37
13 SAYLI XƏZƏR İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİPAŞAYEVA GÜLŞƏN MƏMMƏDƏLİ48.5 %41 / 41
14 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİƏFƏNDİYEVA GÜNAY ELÇİN49.5 %42 / 42
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ÜLVİ ZAHİD55.5 %38 / 38
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL49.1 %39 / 39
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİQƏHRƏMANOV GÖYDƏNİZ İBRAHİM71.9 %40 / 40
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN49.9 %43 / 43
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV HİKMƏT BABA72.0 %37 / 37
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEV SAMİR ƏHMƏD62.0 %36 / 36
21 SAYLI NƏSİMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM61.5 %37 / 37
22 SAYLI NƏSİMİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİMOLLAZADƏ ASİM NAZİM58.0 %38 / 38
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİSƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS52.0 %38 / 38
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNURULLAYEVA KÖNÜL ORUC47.9 %36 / 36
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİƏHMƏDOV ƏLİ CAVAD73.2 %34 / 34
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR49.5 %37 / 37
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİƏLİ-ZADƏ ARZUXAN BAXŞƏLİ43.5 %38 / 38
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ELDAR ALLAHYAR48.0 %37 / 37
29 SAYLI SABUNÇU DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİALLAHVERƏNOV AZƏR KƏRİM45.2 %41 / 41
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİFƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB61.7 %37 / 37
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV QAYA MƏMMƏD51.2 %38 / 38
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL67.9 %40 / 40
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM58.0 %40 / 40
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ68.2 %41 / 41
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEVA PƏRVANƏ BULUT72.8 %46 / 46
36 SAYLI XƏTAİ-SURAXANI SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR53.1 %36 / 36
37 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV AYDIN NƏSİR78.1 %50 / 50
38 SAYLI GƏNCƏ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİHƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF67.1 %39 / 39
39 SAYLI GƏNCƏ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN69.3 %37 / 37
40 SAYLI GƏNCƏ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV MUSA İSA66.4 %42 / 42
41 SAYLI GƏNCƏ-SAMUX-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR63.5 %48 / 48
42 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN76.8 %41 / 41
43 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL68.9 %36 / 36
44 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEVA MEHRİBAN HİDAYƏT36.5 %37 / 37
45 SAYLI SUMQAYIT DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİSALMANOVA SƏBİNƏ QƏDİR59.5 %38 / 38
46 SAYLI SUMQAYIT BEŞİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİAKİMOVA ELNARƏ SEYDULLA62.8 %40 / 40
47 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİŞÜKÜROV ZAUR RAMİZ44.5 %46 / 46
48 SAYLI ABŞERON BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOVA NİGAR FİKRƏT61.6 %38 / 38
49 SAYLI ABŞERON İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNƏBİYEV RİZVAN NOVRUZ46.7 %36 / 36
50 SAYLI ABŞERON ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİNAMAZOV RAMİD ZAKİR59.0 %42 / 42
51 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİƏSƏDOV HEYDƏR XANIŞ67.3 %43 / 43
52 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV İLHAM KAZIM68.6 %56 / 56
53 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD70.7 %55 / 55
54 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİMİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ55.8 %40 / 40
55 SAYLI SİYƏZƏN-QUBA-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDLİ MÜŞFİQ FAZİL59.8 %73 / 73
56 SAYLI ŞABRAN-XAÇMAZ SEÇKİ DAİRƏSİSÜLEYMANLI MAHİR TAHİR59.6 %64 / 64
57 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL64.2 %48 / 48
58 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİMİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI49.0 %50 / 50
59 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİMƏHƏRRƏMZADƏ ƏLİBALA SƏTTAR57.4 %69 / 69
60 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİRAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ52.3 %61 / 61
61 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİBADAMOV AZƏR CAMAL54.2 %67 / 67
62 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİAĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD54.7 %53 / 53
63 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV RAFAEL BABA52.8 %52 / 52
64 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİQURBANOV SADİQ HAQVERDİ65.4 %51 / 51
65 SAYLI SALYAN-BİLƏSUVAR-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİAĞAMALI GÜNAY FƏZAİL50.4 %49 / 49
66 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF64.0 %50 / 50
67 SAYLI SABİRABAD SEÇKİ DAİRƏSİƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ68.5 %49 / 49
68 SAYLI SABİRABAD-ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROV KAMAL XAQANİ59.4 %59 / 59
69 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİMƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN53.8 %46 / 46
70 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİRÜSTƏMXANLI TƏNZİLƏ YOLÇU46.2 %49 / 49
71 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ69.3 %54 / 54
72 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNƏSİROV ELMAN XUDAM58.0 %45 / 45
73 SAYLI MASALLI-CƏLİLABAD SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ50.6 %49 / 49
74 SAYLI MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ64.9 %58 / 58
75 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİQASIMLI MUSA CƏFƏR51.8 %89 / 89
76 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİPAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT60.3 %44 / 44
77 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİİSMAYILZADƏ FARİZ AKİF60.1 %41 / 41
78 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİİSGƏNDƏROV ANAR CAMAL59.7 %53 / 53
79 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİMAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU69.8 %50 / 50
80 SAYLI LERİK-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROV VASİF VAQİF56.4 %127 / 127
81 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİNURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ48.4 %52 / 52
82 SAYLI İMİŞLİ-SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİSALAHLI SƏYYAD ADİL53.3 %50 / 50
83 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİİSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR67.5 %61 / 61
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİBAYRAMOV VÜQAR İBAD55.9 %78 / 78
85 SAYLI FÜZULİ-AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD53.7 %62 / 62
86 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİRZAYEV TAHİR MUSA67.6 %56 / 56
87 SAYLI QOBUSTAN-ŞAMAXI-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİSEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL60.8 %69 / 69
88 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD48.0 %60 / 60
89 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD55.4 %61 / 61
90 SAYLI AĞSU SEÇKİ DAİRƏSİMİRZƏBƏYLİ ELÇİN ƏBDÜLRƏHİM51.5 %62 / 62
91 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİHACIYEV SABİR KAMAL51.8 %50 / 50
92 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD45.9 %48 / 48
93 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİALIYEV SAHİB EYVAZ48.9 %51 / 51
94 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏN RAMİL SAHİB61.0 %49 / 49
95 SAYLI ZƏRDAB-KÜRDƏMİR-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA JALƏ FAZİL48.0 %67 / 67
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİBƏDƏLOV BƏDƏL ŞAMİL64.9 %67 / 67
97 SAYLI TƏRTƏR-AĞDƏRƏ-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV ANAR İLYAZ70.6 %62 / 62
98 SAYLI BƏRDƏ-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİFƏTİYEV XANLAR NURU67.3 %61 / 61
99 SAYLI BƏRDƏ SEÇKİ DAİRƏSİYILDIRIM FATMA VİDADİ69.0 %60 / 60
100 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN-KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİBAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD64.0 %101 / 101
101 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİQURBANLI MÜBARİZ QƏHRƏMAN60.0 %56 / 56
102 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ69.4 %52 / 52
103 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOV NURLAN URFAN61.5 %50 / 50
104 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD55.7 %53 / 53
105 SAYLI TOVUZ-GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİNAĞIYEV ARZU NƏSİB52.9 %55 / 55
106 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİSƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA66.5 %41 / 41
107 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİAĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR54.7 %56 / 56
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİƏMİRASLANOV AZƏR KAMAL55.1 %48 / 48
109 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİSEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL65.7 %42 / 42
110 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİMƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD59.4 %44 / 44
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD59.3 %50 / 50
112 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİƏSGƏROV ASİF YUNİS79.7 %43 / 43
113 SAYLI QAX-ŞƏKİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD53.6 %73 / 73
114 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİİSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON57.6 %45 / 45
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİFEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB56.5 %61 / 61
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİMUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ52.5 %59 / 59
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ-ŞƏKİ SEÇKİ DAİRƏSİQURBANOV EYVAZ DAŞDƏMİR59.9 %64 / 64
118 SAYLI AĞDAM-XOCALI SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV ELMAN CAMAL64.8 %75 / 75
119 SAYLI AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ53.2 %69 / 69
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV CEYHUN VALEH70.0 %84 / 84
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİMURADOV RÖVŞƏN ŞAHBAZ61.8 %114 / 114
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİGƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH59.9 %16 / 16
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİQASIMLI MİRCƏLİL XƏQANİ50.7 %69 / 69
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİBÜLBÜLOĞLU POLAD XXX58.0 %97 / 97
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİİSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ59.4 %67 / 67

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

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