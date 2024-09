Sərbəst güləş üzrə Olimpiya çempionu Aleksandr Medved 87 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Medved 1972-ci ildə Münhen Olimpiadasında SSRİ yığmasının ulduzu olub. Aleksandr Medved dünyada ən çox titul qazanan sərbəst güləşçi hesab olunur.

O, idman karyerası ərzində üç dəfə - 1964, 1968, 1972-ci illərdə Olimpiya Oyunlarının qızıl medalını qazanıb.



