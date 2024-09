Yunanıstanda məktəblilərin telefondan istifadəsinə qadağa qoyulub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni qaydalar haqqında Baş nazir Kiriakos Mikotakos və Təhsil Naziri Kiryakos Pierrakakis arasında keçirilən iclasdan sonra məlumat verilib.

Nazir bildirib ki, məktəblilər telefonlarnı məktəbə gətirə bilərlər, lakin dərs boyunca ondan istifadə etmək olmaz. Qaydalara əməl etməyən məktəblilərin 1 günlük dərslərdən uzaqlaşdırılacağı qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.